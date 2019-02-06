Son Dakika Haberleri: Gelin Kardeş Olalım' Projesi

Gelin Kardeş Olalım' Projesi

14 dakika önce

Simav Kaymakamlığı tarafından, Antalya Valiliği'ne yapılan proje ortaklığı başvurusu kabul edildiAntalya Valiliği tarafından hazırlanan 'Gelin Kardeş Olalım' projesinin amacının, Türkiye'nin farklı illerine bağlı ilçelerle kardeşlik protokolü düzenleyerek bilgi, teknoloji ve deneyim...

Gelin Kardeş Olalım' Projesi, System.String[]
Simav Kaymakamlığı tarafından, Antalya Valiliği'ne yapılan proje ortaklığı başvurusu kabul edildi

Antalya Valiliği tarafından hazırlanan 'Gelin Kardeş Olalım' projesinin amacının, Türkiye'nin farklı illerine bağlı ilçelerle kardeşlik protokolü düzenleyerek bilgi, teknoloji ve deneyim transferi yapmak ve ortak projeler uygulamak olduğu belirtildi.

Antalya ilinde, özellikle yaş meyve – sebze üretimi, seracılık, tropik bitkiler, turunçgillerin yetiştiriciliği, süs bitkileri, mantar üretimi ile ihracatta oluşan bilgi sermayesinin diğer il ve ilçelerle paylaşmak amacıyla hazırlana projeye, Simav ilçesinin ortak olmak üzere yaptığı başvurunun kabul edildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav ilçesinin Antalya ili Kemer ilçesiyle kardeş ilçe olduğunu ifade etti. Halim, " İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir ile katıldığımız Antalya ilindeki toplantıda kardeşlik protokolü imzalandı. 3 yıl boyunca devam edecek olan işbirliği çalışmaları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun himayelerinde yürütülecek. Hazırlanan proje, ülkemizin 2023 tarım vizyonu doğrultusunda hayata geçirilecektir. Bilgi alış verişi ve ortak çalışmalara dayanan karşılıklı teknik ziyaretler, çiftçi ve sektör toplantıları ile ortak proje uygulamalarına yer verilecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Simav, Antalya, Güncel
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