Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gündeme gelen mehir belirleme süreci, alışılmışın dışında bir talebe sahne oldu. Gelin, müstakbel eşinden mehir olarak tek seferlik bir miktar yerine, evlilikleri boyunca her yıl düzenli olarak 15 gram altın vermesini talep etti.

Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri huzurunda kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi dikkat çekti.

AİLELERİN HUZURUNDA ŞAŞIRTAN TALEP

Çiftin dini nikah akdinin gerçekleştirildiği anlarda imamın mehir miktarını sorması üzerine dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Geleneksel olarak peşin (muaccel) veya belirli bir vadede (müeccel) tek seferlik ödenmesi kararlaştırılan mehir bedeli için gelin farklı bir ekonomik güvence modeli belirledi. Her iki ailenin, şahitlerin ve müstakbel eşinin bulunduğu ortamda söz alan gelin, mehir bedelini yıllık bir periyoda bağlayarak her sene 15 gram altın şartı koştu.

MEHİRDE 'DÜZENLİ ÖDEME' DÖNEMİ

Evlilik akdinin dini boyutunda kadının en temel mali haklarından ve güvencelerinden biri olarak kabul edilen mehirde talep edilen bu düzenli ödeme şartı, merasimde bulunanlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Gelinin tek seferlik yüklü bir miktar veya gayrimenkul yerine, enflasyon ve değişen ekonomik koşullara karşı her yıl yenilenecek 15 gramlık altın garantisi istemesi, mehir pazarlıklarında nadir rastlanan yenilikçi bir durum olarak öne çıktı.

Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Gelinin isteği gayet mantıklı ve akıllıca. 1 2 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    o kadar para ediyo acaba 1 1 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Saçmalıklar ülkesiyiz. Dini nikah kaldırılsın zaten resmi nikah kıyılınca dinen de kabul görülüyor niye ekstra dini nikah adı altında soygun yerine çevriliyor ortalık? 1 0 Yanıtla
  • Haci1969 Haci1969:
    bize ne milletin mehirinden.Haberlere çikmak için gazetecilere haber veriyorlar ki haberlere çiksinlar.Nerden bilicek millet eğer adam gibi sessizce yapsaydiniz 0 0 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    her yıl 100 bin tl istemiş çok değil. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Hindistan’da tarihi tapınak erozyonla Ganj’a çöküp sulara gömüldü Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:46
Neymar’ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’nın ifadesi ortaya çıktı
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı
09:16
Yahşi Cazibe’nin Simge’si yıllar sonra ekrana döndü Görenler tanıyamadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:13:42. #7.13#
SON DAKİKA: Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement