Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2026 puan durumu, çeyrek altını kim kazandı, 10 altın bileziği kim aldı ve bu hafta kim elendi soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da 16-20 Kasım haftasının ilk dört gününün sonunda Tuğba 62 puanla zirvede yer alırken, Yeşim 59, Ceren 58 ve Sevim 51 puanla onu takip ediyor. Puan farkının oldukça az olduğu haftada, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, haftanın kazananı kim oldu ve Gelinim Mutfakta'da kim elendi soruları final bölümünde yanıt bulacak. İşte Gelinim Mutfakta 20 Kasım puan durumu ve haftalık toplam puan tablosu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM 2026 PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım 2026 Cuma günkü günlük ve haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı. Yarışmacıların gün boyunca hazırladığı yemeklerin tadılmasının ve kayınvalidelerin puanlarını vermesinin ardından günlük puanlar belli olacak. Aslı Hünel'in değerlendirmesiyle birlikte haftalık genel sıralama da netlik kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 20 Kasım Cuma gününün birincisi, final bölümündeki puanlamanın ardından belli olacak. Günün en yüksek puanını alan gelin, çeyrek altının sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın 10 altın bileziği, beş günün sonunda toplamda en yüksek puana ulaşan gelinin olacak. İlk dört günün sonunda 62 puanla zirvede bulunan Tuğba, bileziklere en yakın isim olarak finale girdi. Ancak Yeşim ile arasında 3, Ceren ile arasında ise 4 puan fark bulunduğu için final gününde sıralama değişebilir.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Haftalık puan tablosunda son sırada kalan gelin yarışmaya veda edecek. İlk dört günün sonunda 51 puanla son sırada yer alan Sevim, elenme riskiyle finale çıktı. Sevim'in rakipleriyle arasındaki farkı kapatabilmesi için final gününde yüksek puan alması gerekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA 4 GÜNLÜK TOPLAM PUAN DURUMU

16-20 Kasım haftasının ilk dört bölümünde yarışmacıların topladığı toplam puanlar şöyle:

Tuğba: 62 puan

Yeşim: 59 puan

Ceren: 58 puan

Sevim: 51 puan

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta'da hafta finalinde puan farkının az olması heyecanı artırıyor. Final günü verilecek puanlar hem günün birincisini hem de haftanın kazananını belirleyecek. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından çeyrek altını kazanan gelin, 10 altın bileziğin sahibi ve yarışmaya veda eden isim açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada her hafta dört gelin, kayınvalidelerin puanlarıyla yarışıyor. Cuma günleri yapılan hafta finalinde haftanın birincisi altın bilezikle ödüllendirilirken, en düşük puanı alan gelin yarışmadan ayrılıyor.