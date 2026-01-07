Gelininden Karaciğer Nakli ile Hayata Tutundu - Son Dakika
Gelininden Karaciğer Nakli ile Hayata Tutundu

Gelininden Karaciğer Nakli ile Hayata Tutundu
07.01.2026 15:32
Ayşe Öztürk, gelininden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu. Organ bağışı önemine dikkat çekildi.

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve oğluyla kan ile doku uyumu bulunmayan 59 yaşındaki Ayşe Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) gelininden nakledilen karaciğerle hayata tutundu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Öztürk'e yapılan detaylı tetkikler sonucunda karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve doktorlar tarafından acil nakil olması gerektiği bildirildi.

Giresun'da yaşayan Öztürk, canlıdan canlıya organ naklinin yapıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tahliller sonucunda Öztürk'un 15 yıllık gelini, 2 çocuk annesi Tuğba Öztürk'ün (34) donör olabileceği belirlendi ve 17 Aralık 2025'te gerçekleştirilen başarılı operasyonla Ayşe Öztürk sağlığına kavuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın gazetecilere, organ yetersizliğinin insanlar için ciddi sorunlara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi.

Bazı hastaların ilaçla veya cerrahi yolla tedavisinin olmadığını ve tek çözümün organ nakli veya doku nakli olduğunu belirten Aydın, "Kadavradan nakil bulmak, alıcı bulmak nispeten kolay olsa da canlıdan organ bulmak oldukça zor. Tabii bunun başlıca nedeni, halkımızın bu konuda bilinçli olmaması. 2025 yılında bu, dördüncü naklimiz." dedi.

Nakil gerçekleştirilen hastanın ve donörün sağlık durumunun iyi olduğuna işaret eden Aydın, "Bu yıl itibarıyla 1396 kişi, üniversitemizin rehberliğinde organ bağışında bulundu. Konuya ilişkin ayrıca paneller yapıyoruz, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bu konuya oldukça önem veriyoruz. Ancak şunu bilmeliyiz ki yaklaşık 33 bin kişi ülkemizde organ bekliyor ve onlar için tek umut, başka seçenekleri yok. O yüzden hepimizi organ bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

OMÜ Karadeniz Bölgesi'nde karaciğer nakli yapılan tek merkez

OMÜ Organ ve Doku Nakli Birimi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay da OMÜ'nün Karadeniz Bölgesi'nde karaciğer nakli yapılan tek merkez olduğunu söyledi.

Organ bağışının karaciğer hastaları için son derece önem taşıdığını vurgulayan Özşay, şöyle devam etti:

"Ülkemizde canlı nakillerin artarak devam edeceğinin müjdesini vermek istiyorum. Destekleri olan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu konuda OMÜ'nün önemli bir merkez olduğunu, burada başarılı nakiller yapıldığını altını çizerek vurgulamak istiyorum."

Ayşe Öztürk'ün oğlu Şenol Öztürk (40) ise annesinin sırt ağrısından dolayı sürecin başladığını ve yapılan tetkikler sonucunda karaciğer nakli gerektiğini öğrendiklerini anlattı. Şenol Öztürk, "Benim doku uyumum bulunamadı. Eşim sağ olsun onun dokusu uydu. O da gerekli tetkikler yapıldıktan sonra burada ameliyat olduk. Şu anda iyiyiz çok şükür." diye konuştu.

Donör Tuğba Öztürk de "Bir insan hayatıydı, buna kayıtsız kalamazdı kimse diye düşünüyorum. Organ naklinin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu insan, birebir yaşayınca daha iyi görüyor. O yüzden insanlar buna daha dikkat etmeli." ifadelerini kullandı.

Gelininden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuşan Ayşe Öztürk de "Doktorlarımdan ve gelinimden Allah razı olsun, bana çocuk gibi baktılar. Allah tuttuğunu altın etsin gelinimin." dedi.

Kaynak: AA

