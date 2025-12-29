Gelsenkirchen\'de Noel Soygunu

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Gelsenkirchen kentinde, Noel tatilini fırsat bilen kimliği belirsiz hırsızlar bir bankayı soyarak kayıplara karıştı. Hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için matkapla duvarı deldiği öğrenildi.

TÜNELDEN BODRUMA, ORADAN KASALARA

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, hırsızlar Buer semtinde bulunan bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına ulaştı. Ardından matkapla duvarı delen şüpheliler, kişisel eşyaların ve birikimlerin saklandığı kasaların bulunduğu bölüme girdi. Kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla olay yerinden kaçtı.

YANGIN ALARMI DEVREYE GİRİNCE ANLAŞILDI

Soygun, bugün yerel saatle 03.58'de bankada yangın alarmının devreye girmesiyle ortaya çıktı. Alarm üzerine bankaya giden itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, hırsızların duvarı delerken ortaya çıkabilecek ısı ve toz nedeniyle alarmın tetiklenmesini öngördükleri ve bu nedenle su püskürttükleri tespit edildi.

POLİS PROFESYONEL OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYOR

Gelsenkirchen polisi, Alman basınına yaptığı açıklamada hırsızların teknik bilgiye sahip olduğunu düşündüklerini belirtti. Kullanılan matkap ucunun sıradan bir nalburdan temin edilebilecek türden olmadığına dikkat çeken polis, soygunun Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir organizasyona işaret ettiğini ifade etti.

ÇALINAN PARA MİKTARI BELLİ DEĞİL

Hırsızların bankada ne kadar süre kaldıkları henüz belirlenemezken, çalınan paranın miktarının yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine başvurmasını istedi.

Almanya'da 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde Noel arifesi ve bayramı nedeniyle bankalar ve resmi kurumlar kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte Noel tatili toplam 5 güne çıkmıştı. Hırsızlar bu tatili fırsat bilerek soygunu gerçekleştirdi.