Son Dakika Haberleri: Gemi Kaptanının Kamarasında Ölü Bulunması

Gemi Kaptanının Kamarasında Ölü Bulunması

2 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisinin kamarasında ölü bulunan Rus asıllı kaptana otopsi yapılacak.

Gemi Kaptanının Kamarasında Ölü Bulunması, System.String[]
Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisinin kamarasında ölü bulunan Rus asıllı kaptana otopsi yapılacak.

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Taganrog Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 140 metre uzunluğundaki St Vincent Adaları bayraklı "Canopus" adlı kuru yük gemisinin kamarasında istirahat ettiği sırada personel tarafından ölü bulunan Rus kaptan Yury Cherkasov'un (54) cenazesi, cumhuriyet savcısının gemide yaptığı incelemenin ardından Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince Kepez Limanı'na getirildi.

Cherkasov'un cenazesi, daha sonra ambulansla otopsi yapılıp kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Halen Karanlık Liman demir bölgesinde bekletilen gemi ise yasal işlemlerin sona ermesinin ardından normal seyrine devam edecek.

Rusya'dan İskenderun Limanı'na giden "Canopus" adlı geminin kaptanı, gemi personelince kamarasında ölü bulunmuş, olayın ardından durum Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkililerine bildirilmiş, gemi daha sonra Karanlık Liman demir bölgesine yönlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:14 Kaynak: AA

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