Gemlik'te çocuklar "Ramazan ayı gelsin" diye bekleyecek

Gemlik'te çocuklar "Ramazan ayı gelsin" diye bekleyecekGemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan:-"Gemlik barışın kenti olabilme yeteneğini Ramazan etkinlikleri esnasında ortaya koydu"-"Bir çocuk yatağa aç giriyor, diğer 111 bin 999 kişi rahatla uyuyorsa hepimize yazıklar olsun"BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik barışın kenti olabilme yeteneğini Ramazan ayı boyunca devam eden etkinlikler esnasında ortaya koydu" dedi. Ramazan bayramı öncesi Gemlik'te Ramazan ayı boyunca düzenledikleri etkinlikleri değerlendiren Sertaslan, "Yeni tatlar, yeni görseller çocukların hayatına girdi. ve eminim pek çok yavrumuz bir daha ki yıl Ramazan ayı gelsin diye bekleyecekler" diye konuştu.Göreve geldikten sonraki 2 ay boyunca 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milli bayramları geride bırakıp Ramazan Bayramı'nı da kutlamaya hazırlandıklarını anlatan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Milli ve Dini bayramlarımız ağız tadıyla kutlansın istedik. Gençlerle ve çocuklarla konuştuk. Onların isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Şunu söyledik. Gemlik'te herkes dini bayramlarını da milli bayramlarını da ağız tadıyla yaşasın. İnşallah bizim göreve geldikten sonraki ilk dini bayramımızı ağız tadıyla yaşayacağız. Bu vesileyle Ramazan bayramı ülkemize, milletimize, bütün Müslüman alemine, bütün insanlığa hayırlar getirsin inşallah" dedi.Ramazan ayını sosyal yönüyle de düşündüklerini ifade eden Sertaslan, Sosyal yardımlaşma anlayışıyla işe bakmaya çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayı boyunca çocukların bir sonraki Ramazan ayını özlemesini uman bir takım etkinlikler yaptıklarını ifade eden Sertaslan, "Ömer Halis Demir Parkı'nda her gece Ramazan etkinlikleri düzenledik. Feshane şenliklerinin minimize edilmiş halini organize ettik. Bir başlangıç yılı bu yıl daha iyisini yapma yeteneğimiz var inanıyorum. Hacivat ve Karagöz'ü seyretti çocuklar. Hem canlı tiyatro oyuncuları hem perde üzerinde Hacivat ve Karagöz'le tanıştılar. Meddahlar geldi. Kavuklu geldi, Pişekar geldi, İbiş geldi. Eskiler bilir! sopalı macunlar vardı. Çocukları onla tanıştırdık. Yeni tatlar yeni görseller çocukların hayatına girdi. ve eminim pek çok yavrumuz bir daha ki yıl Ramazan ayı gelsin diye bekleyecekler. Çocukların önce sevmesi lazım anlayabilmeleri için. Önce sevsinler istedik" dedi."Bir çocuk yatağa aç giriyor diğer 111 bin 999 kişi rahatla uyuyorsa hepimize yazıklar olsun"Bütün bu etkinlikleri yaparken bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereği Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini bulup çeşitli organizasyonlarla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirten Sertaslan, "Gemlik'te hiç bir çocuk yatağa aç girmesin gibi bir gayemiz var. Eğer bu şehirde bir çocuk yatağa aç giriyor ve geri kalan 111 bin 999 kişi keyifle uyuyorsa da hepimize de yazıklar olsun. Belediye meclisimizin de verdiği destek ile 2 derneğimizle protokol yaparak bir girişimde bulunduk. 500 kişiyi AŞ evimizin önünde, 13 ayrı noktada mahallelerimizde sokak iftarlarında halkımızı buluşturduk. Bin kişinin evine her akşam sıcak yemek götürdük. Oraya yemekleri götüren gönüllülerimiz bu evlerle ilgili derinlemesine analiz yapıyorlar. Oradan bir liste çıkıyor şu ana kadar 300 kişilik bir liste çıktı. Sadece Ramazan ayında değil 12 ay boyunca ellerimiz o çocukların üzerinde olması lazım. Şefkat o çocuklara 12 ay boyunca lazım. Ramazan'dan sonra 11 ay devam ettirmek içinde bu çalışmayı bir etüt çalışması olarak gördük. 2 derneğimiz 30 gün boyunca evlere sıcak yemek girsin diye canla başla uğraştılar. Sadece Allah rızası için yapıyorlar. Bir kuruş menfaatleri yok. Hemde toplumun her sosyal tabakasından insan var. Kendini modernim diye tanımlayan insan da var ben mütedeyinim diyen insan da var. Omuz omuza çalışıyorlar. Memnuniyetle şunu görüyorum. Gemlik barışın kenti olabilme yeteneğini bütün bu etkinlikler esnasında ortaya koydu. Başka hiçbir şey yapmaksızın bunu Gemlik'te tesis edebilmek bile benim için çok büyük bir başarı olacak" diye konuştu.