Gemlik'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Gemlik'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Gemlik\'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu
08.02.2026 16:10
Gemlik\'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan 45 yaşındaki erkeğe ait ceset, adli tıbba kaldırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Gemlik Körfezi açıklarında saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gemlik Körfezi, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Gemlik, Güncel, Sudan, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gemlik'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
