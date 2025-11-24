Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 29 Eylül'de doğum yapan 20 yaşındaki Sevda Açıkel, 10 Kasım'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

DOĞUMDAN GÜNLER SONRA FENALAŞTI

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşayan Sevda Açıkel, 29 Eylül'de özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından taburcu edilen Açıkel, evine döndü. Açıkel, 10 Kasım'da aniden fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından kamu hastanesine götürülen Açıkel'de enfeksiyon belirlendi. Açıkel, dün hayatını kaybetti. Açıkel, Tekebaşı Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.