Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

24.11.2025 15:39
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 29 Eylül'de doğum yapan, hastaneden çıkarıldıktan sonra 10 Kasım'da fenalaşan 20 yaşındaki Sevda Açıkel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 29 Eylül'de doğum yapan 20 yaşındaki Sevda Açıkel, 10 Kasım'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

DOĞUMDAN GÜNLER SONRA FENALAŞTI

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşayan Sevda Açıkel, 29 Eylül'de özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından taburcu edilen Açıkel, evine döndü. Açıkel, 10 Kasım'da aniden fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından kamu hastanesine götürülen Açıkel'de enfeksiyon belirlendi. Açıkel, dün hayatını kaybetti. Açıkel, Tekebaşı Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 10 Kasım, Samandağ, Hastane, Güncel, Eylül, Hatay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
