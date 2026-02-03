Genç Felsefeci Ödülleri Başlıyor!

ORTAOKUL öğrencilerini felsefi düşünmeye ve düşüncelerini yaratıcı eserlerle ifade etmeyi amaçlayan Genç Felsefeci Ödülleri, üçüncü yılında Sosyal İlişkiler temasıyla düzenleniyor. İstanbul'daki tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi ise 9 Mart.

Soruşturma temelli öğrenmeyi (inquiry based approach) ve iyi oluş (human flourishing) yaklaşımını merkeze alan Özel Erkan Ulu Okulları tarafından, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü izniyle düzenlenen yarışmaya başvurular web adresi üzerinden yapılıyor.

JÜRİDE HEM AKADEMİSYENLER HEM DE AKRAN JÜRİ ÜYELERİ YER ALIYOR

Yarışmanın jüri kadrosunda, MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Melike Acar, felsefeci ve eğitmen Dr. Özge Özdemir, Özel Erkan Ulu Okulları Kurucu Koordinatörü Zeynep Ulu Banaz, felsefe öğretmeni Özden Ağbulut ile okulun ortaokul öğrencileri Dila ve Yiğit yer alıyor. Jüri yapısı, akademik değerlendirme ile akran bakışını bir araya getiriyor.

Yarışma jürisinde yer alan felsefeci ve eğitmen Dr. Özge Özdemir, başvuru sürecine dair şunları söyledi:

"Yarışmanın başvuru sayfasında yer alan örnek sorular, çocuklar için yol gösterici bir çerçeve sunuyor. Öğrenciler bu sorulardan yola çıkarak kendi felsefi sorularını geliştirebilirler. Bizim için önemli olan, çocukların anlamaya yönelik sorularla yola çıkmaları ve düşüncelerini geliştirirken yeni ayrımlar ve bağlantılar keşfettikleri eserler üretmeleri. Genç Felsefeci Ödülleri, felsefi düşünmenin yanı sıra çocukların iyi oluş üzerine düşünmelerine de alan açmayı amaçlıyor. Yarışma, önceki yıllarda mutluluk ve sağlıklı olmak temalarıyla ele aldığı iyi oluş kavramını, bu yıl sosyal ilişkiler odağında düşünmeye devam ediyor."

Dr. Özge Özdemir, tema seçimini şöyle açıkladı:

"İyi olma ve güzel büyüme fikrini merkeze alan yarışmamızda, bu yıl sosyal ilişkileri ele alıyoruz. Çünkü kim olduğumuz, nasıl davrandığımız ve neye değer verdiğimiz, büyük ölçüde başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler içinde şekilleniyor. Aynı zamanda birlikte düşünmenin ve farklı görüşleri anlamaya çalışmanın desteklendiği öğrenme ortamları, çocukların hem iyi oluşunu hem de sosyal ilişkilerini besleyen önemli bir zemin oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal ilişkiler ve yalnızlık üzerine değerlendirmeleri, dünya genelinde her altı kişiden birinin yalnızlık yaşadığını, bu oranın genç yaş gruplarında daha yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, sosyal ilişkilerin, insanın iyi oluşu üzerinde belirleyici bir rol oynadığına ve bu konunun birlikte düşünülmesi gereken bir alan olduğuna işaret ediyor."

Özel Erkan Ulu Okulları Genel Koordinatörü Zeynep Ulu Banaz ise Genç Felsefeci Ödülleri fikrinin, 2021 yılında Erkan Ulu Okulları öğrencilerinin İrlanda Genç Felsefeci Ödülleri'nde (IYPA) dünya birincisi olmasının ardından doğduğunu belirtti. Banaz, "Pandemi döneminde 'dayanışma' kavramı üzerine hazırlanan Zoom tiyatrosuyla elde edilen bu başarı, yarışmanın Türkiye'de hayata geçirilmesi için ilham verdi. Felsefi düşünmeyi ve iyi oluş yaklaşımını okulun müfredatına ve farklı öğrenme ortamlarına taşıdık. 2018 yılından bu yana Çocuklar İçin Felsefe (P4C) dersi müfredatta yer aldı" dedi.

Banaz, "Öğrencilerinin, Açık Radyo'da beş sezon boyunca yayımlanan Küçük Düşünürler Topluluğu programıyla felsefi tartışmaları kamusal alana taşıdığı Erkan Ulu Okulları, ABD'deki Qualia Okulu ile iki yıl süren kardeş okul çalışmasıyla da 'iyi oluş' teması farklı kültürlerden öğrencilerle birlikte ele aldı. Bu çalışmalar 2024 Dünya Felsefe Kongresi'nde sunularak uluslararası akademik çevrelerde de yer buldu.Son iki yılda okulun International Baccalaureate'in (IB) iyi oluş odağında yürüttüğü araştırma projesinde aktif rol aldı ve bu doğrultuda bir okul gelişim programı oluşturdu. Bizim için felsefe, okulda ek bir etkinlikten çok, birlikte düşünmenin ve anlam arayışının doğal bir parçası. Felsefi düşünmeyi ve iyi oluş yaklaşımını temel alarak yürüttüğümüz projelerde, bunların öğretimde somut karşılıkları olduğunu her seferinde yeniden görüyoruz. Çocukların soru sormaya, düşüncelerini paylaşmaya ve birlikte anlam üretmeye davet edildikleri ortamlarda iyi oluşun güçlendiğini de gözlemliyoruz. Genç Felsefeci Ödülleri bu yaklaşımı okulun dışına taşıyan ve çoğaltan çalışmalardan biri. Üçüncü yılına ulaşan yarışmanın, bu anlayışla gelenekselleşen bir buluşmaya dönüşmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Akran jüri üyesi olarak görev almaktan duydukları mutluluğu ifade eden Dila Akbulut sürece dair düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Kendi okulumuzun öğrencileri yarışmaya katılamıyor. Biz de bu yüzden hem felsefe derslerimizde sosyal ilişkiler konusunu tartışıyor hem de diğer okullardan gelecek projeleri merakla bekliyoruz."

Diğer akran jüri üyesi Yiğit Baydar ise yarışmaya dair düşüncelerini"Geçen yıl jüri üyesi olan arkadaşlarımız bu deneyimi çok severek anlatıyorlar. Bu yıl aynı sorumluluğu üstlenmek bizim için hem heyecan verici hem de öğretici" dedi.

Yarışma hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Yarışmaya katılan öğrenciler, sosyal ilişkiler kavramı etrafında bir felsefi soru belirleyerek bu soruyu tartışacak. Ardından kavrama ilişkin duygu, düşünce ve fikirlerini; blog yazısı, makale, mektup, kısa hikaye, diyalog, podcast, video ya da kısa film gibi tercih ettikleri bir formatta esere dönüştürecek. Katılımın ücretsiz ve gönüllülüğe dayalı olduğu yarışmaya öğrenciler, bireysel ya da takım halinde başvurabilecek. Genç Felsefeci Ödülleri, çocukları yalnızca düşünmeye değil; birlikte düşünmeye, soru sormaya ve anlamı başkalarıyla birlikte kurmaya davet ediyor. Felsefeyi gündelik hayatla buluşturan bu yarışma, iyi oluşu etkileyen meseleleri her yıl farklı bir tema üzerinden ele alarak, çocukların düşünme cesaretini ve söz hakkını güçlendirmeyi amaçlıyor. Genç Felsefeci Ödülleri, bu yönüyle yalnızca bir yarışma değil, düşünmenin paylaşıldıkça çoğaldığı bir buluşma zemini olarak yoluna devam ediyor."