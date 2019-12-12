Genç Girişimciler Derneği, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mehmet Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Gülsoy, 2012 yılında kurulan derneğin hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak için faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Her konuda taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını ifade eden Gülsoy, kuruldukları günden bu yana aynı çizgide çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Genç girişimcileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Altınkaya da Türkiye'nin girişimci insanlara özellikle de genç girişimcilere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ekonomide ve üretimde büyük bir yarış yaşandığı aktaran Altınkaya, "Şehirlerin yarıştığı bir dünyada bizim girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor. Eskiden hepimiz biliriz, büyüklerimiz yeni bir şey söylenince 'İcat çıkarmayın' derlerdi. Artık biz çocuklarımızın, gençlerimizin icat çıkarmasını istiyoruz. Bu anlamda sizin faaliyetlerinizi de önemsiyoruz." diye konuştu.