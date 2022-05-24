Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti

24.05.2022 09:37
Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren tekvandocu Taha Görkem Sarı, vefat etti.

Eskişehir'de yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren tekvandocu Taha Görkem Sarı, vefat etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Genç sporcumuz Taha Görkem Sarı'nın yaklaşık 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sporcumuz Taha Görkem Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Afyon'da düzenlenen Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme müsabakalarına giderken geçirdikleri trafik kazası sonrasında Eskişehir bölgesi antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmiş, sporcu Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı.

Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti
Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti - Son Dakika


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