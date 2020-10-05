Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.
Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu - Son Dakika Spor