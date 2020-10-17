Gence'deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk Ermenistan'a öfke kustu - Son Dakika

Cephede Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya dün de devam etti. Ermeni güçlerinin füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan siviller yakınlarını defin sırasında Ermenistan 'a ateş püskürdü.

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilmeye başlandı. Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diyerek isyan etti. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıda yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden Feride İbrahimova yaşadıkları vahşet dolu anları DHA'ya anlattı. İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diye konuştu.

'ERMENİLER NEDEN AZERBAYCAN ORDUSUNUN KARŞISINA ÇIKMIYOR BİZİ VURUYOR'

Saldırıda akrabalarını kaybeden Seyyare Sadıkova ise, Ermenistan'a öfke kustu. "Ermenilerin güçleri Azerbaycan ordusuna yetmiyor, bize yetiyor" diyen Sadıkova "Bizimkiler Ermeni vatandaşını vurmuyor ama Ermeniler uykusunda bizim bebelerimizi vuruyor. Bebeği anne kucağında uyurken vuruldu, hem komşum hem yakınımdı. Şimdi yine anasının kucağında aynı tabutta gömüyorlar. Bir evin ocağı söndü" diyerek isyan etti.

- Azerbaycan