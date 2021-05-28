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Gencin hareketi takdir topladı - Son Dakika

Gencin hareketi takdir topladı

28.05.2021 12:07
Gencin hareketi takdir topladı, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Damlataş İlk ve Ortaokulu binasında asılı halde bulunan ve rüzgarın etkisiyle yere düşen Türk bayrağını, yoldan tesadüfen geçen 20 yaşındaki Erkan Geyik'in örnek bir davranış göstererek yerden kaldırması takdir topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Damlataş İlk ve Ortaokulu binasında asılı halde bulunan ve rüzgarın etkisiyle yere düşen Türk bayrağını, yoldan tesadüfen geçen 20 yaşındaki Erkan Geyik'in örnek bir davranış göstererek yerden kaldırması takdir topladı.

Çarşamba ilçesinde Damlataş İlk ve Ortaokulu önündeki yolda arabasıyla seyir halinde ilerlediği sırada okul binasında asılı bayrağın yerde olduğunu fark eden Erkan Geyik, geri dönerek arabasını durdurdu. Resmi tatil olması nedeniyle kapalı durumda olan okulun bahçesine girerek Türk bayrağını yerden kaldıran daha sonrada katlayıp öperek pencere kenarına koyan gencin örnek hareketleri okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan gelişme üzerine Damlataş İlk ve Ortaokulu Müdürü Şuayip Eren'i ve örnek davranışıyla takdir toplayan Erkan Geyik'i makamında misafir eden Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, bu olay karşısında kayıtsız kalmayarak büyük bir duyarlılık gösteren Erkan Geyik'e plaket takdim ederek, tebriklerini sundu. - SAMSUN

Gencin hareketi takdir topladı
Gencin hareketi takdir topladı
Gencin hareketi takdir topladı

Mustafa Kemal Atatürk, Çarşamba, 19 Mayıs, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gencin hareketi takdir topladı - Son Dakika


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