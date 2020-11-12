Gençler için güç birliği artıyor - Son Dakika

Gençler için güç birliği artıyor

12.11.2020 15:33
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Gürsu Belediyesi, genç girişimcilere yönelik hayata geçirdiği projeler için güç birliğini arttırıyor.

Gürsu Belediyesi, genç girişimcilere yönelik hayata geçirdiği projeler için güç birliğini arttırıyor.

Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi'nin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ile imzalanan iş birliği protokolüyle, projelerin uygulanmasındaki güç birliği daha da genişletildi.

Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda, gençlerin, girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, kurum ve kuruluşlarla imzalanan iş birliği protokollerinden biri de DOSABSİAD ile imzalandı.

"Gençlerimizin gelişimini sağlama yolunda pusula vazifesi gören Kolektif Kariyer Merkezimiz tarafından üretilen projelere ilişkin olarak kurum ve kuruluşlarla imzaladığımız iş birliği protokolleriyle güç birliğini arttırmaktayız" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimiz için, bizimle birlikte elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah onlarla birlikte elde ettiğimiz güç birliğiyle gençlerimiz için, gençlerimizle birlikte, çok güzel işler başaracağız. Gençlerimizin yolunu aydınlatmamıza verdikleri destek için derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlerin gelişimi için iş birliği yapmaktan memnun olduklarını ifade eden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çelikel, gençlerin geleceğine yönelik böyle güzel projeleri hayata geçirdikleri için Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a teşekkür etti.

Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi tarafından üretilen projelerle; kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edilmesi hedefleniyor. - BURSA

Gençler için güç birliği artıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Gİrişimcilik, İstihdam, Gürsu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gençler için güç birliği artıyor - Son Dakika Ekonomi


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