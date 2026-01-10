Gençlerbirliği Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan başkent ekibi, 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarıyla süren antrenmanda futbolcular, gruplar halinde dönüşümlü hız koşusu yaptı. Kırmızı-siyahlıların idmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu arada hafif adale ağrısı bulunan Göktan Gürpüz, sağlık ekibi gözetiminde bireysel antrenman yaptı.