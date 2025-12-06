Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga! Adaylıktan çekildi - Son Dakika
Spor

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga! Adaylıktan çekildi

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu\'nda kavga! Adaylıktan çekildi
06.12.2025 11:58  Güncelleme: 13:34
Ankara'da yapılan Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mehmet Kaya ile rakibi Çağrı Çetin arasında çıkan tartışmalar kavga ile sonuçlandı. Olaylar sonrası kongreye ara verildi.

Ankara'da bulunan ATO Congresium'da yapılan Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin'in yarıştığı genel kurulda Kaya'nın kürsü konuşması sırasında sinirler gerildi.

POLİSLER ARAYA GİRDİ

Salonda çıkan tartışmalar şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Salonda bulunan Ankara Spor Şube polisleri tarafından kavgaya dahil olanlar salondan çıkartıldı. Yaşanan olaylardan sonra kongreye 10 dakika ara verildi. Daha sonra tekrar kürsüye gelen Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

''BAŞKANLIK ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM''

Kaya, "Burası kavga yeri değil. Gençlerbirliği'nin adı birlik, burada birlik yok." diyen Kaya, "Öncelikle her zaman yanımda olan ve arkamda duran aileme teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyeleri beni hiç yalnız bırakmadı, ne istediysem ellerinden geldiği kadar maddi ve manevi katkıda bulundu. Gençlerbirliği büyük bir kulüp ama çok uğraşanların, mahkemelere gidenlerin, geceleri internet kanallarında konuşan arkadaşların zamanları, paraları çok. Bugün aday olmuşlar. Ben başkanlık adaylığından çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından salonda tekrar arbede yaşandı ve genel kurula bir kez daha ara verildi. Haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle görevinden istifa etmişti. Yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirmişti.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Çağrı Çetin, Mehmet Kaya, Politika, Olaylar, Ankara, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga! Adaylıktan çekildi - Son Dakika

