Gençlerbirliği'nde 3 kaptan kulüp dergisine konuştu - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde 3 kaptan kulüp dergisine konuştu

Gençlerbirliği'nin takım kaptanları Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan ile Diego Angelo kulüp dergisinin ekim ayı sayısına konuk oldu.

Gençlerbirliği'nde 3 kaptan kulüp dergisine konuştu, System.String[]

Gençlerbirliği'nin takım kaptanları Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan ile Diego Angelo kulüp dergisinin ekim ayı sayısına konuk oldu.

Toure, "Gençlerbirliği E-Dergi"de yer alan röportajında, kaptanlık görevini büyük bir gururla kabul ettiğini belirterek, "Kaptanlık yeni sorumluluklar getiriyor elbette. Hocama, arkadaşlarıma, genç futbolcularımıza elimden gelen yardımı yapacağım. Bu görevden dolayı çok mutluyum." dedi.

Genç futbolcularla diyaloğun her zaman iyi olduğunu anlatan Toure, "Mütevazi bir insan olarak yetiştirildim ve bugünlere böyle geldim. Burada birçok genç oyuncu olduğunu gördüm. Onlara tavsiyelerde bulunarak ama her şeyden önce onları cesaretlendirmek istiyorum. Onların hem kendileri hem de kulübümüz için önemli oyunculara dönüşmelerini sağlamak istiyorum. Ben de başladığımda bana destek olan insanlar olmuştu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum, bu oyuncular cesaretlendirildikleri ve doğru yönlendirildiklerinde önemli futbolculara dönüşebilir. Sezon sonunda takımda kalmak ve ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halil İbrahim Pehlivan: "Gençlerbirliği benim için bir ev, aileden bir parça"

Takım kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan ise 7 yaşından beri Gençlerbirliği çatısı altında futbol oynadığını anımsatarak, buranın ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği'nde takım kaptanlığının en büyük hayalleri arasında olduğunu anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bugün 27 yaşındayım. Birçok şey ifade ediyor bu benim için. Gençlerbirliği benim için bir ev, aileden bir parça. Çok güzel dostluklar arkadaşlıklar edindim, çok iyi hocalarla çalışma şansım oldu. Hocalarımız hep altyapıdayken bu tel örgünün arkasına geçtiğiniz zaman sizin için her şey çok güzel olacak demişlerdi. 2 yıldır da Gençlerbirliği'nin takım kaptanlığını yapıyorum. Bu benim için gerçekten gurur verici bir olay. Her zaman hayalim Gençlerbirliği forması giymek ve sonrasında takım kaptanlığı yapmaktı. İki yıldır da bu bandı taşıyorum, çok mutluyum."

Diego Angelo: "Liderlik özelliğim sayesinde takıma kaptan seçildim"

Brezilyalı defans oyuncusu Diego Angelo da Gençlerbirliği'nde oynadığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Gençlerbirliği'ne yeni transfer olmasına rağmen Türkiye'deki lig ve takımlara yabancı olmadığını anlatan Angelo, "Farklı takımlarda oynadım, uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum. Eskişehirspor'da 5 sene oynadım. Kayserispor ve Antalyaspor'da oynadım. Buraya yeni geldim ama burada hedefim büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda yeni olmasına rağmen hemen kaptanlığa seçilmesini tecrübe ve liderlik özelliklerine bağlayan Angelo, şunları kaydetti:

"Hemen takıma uyum sağladım. Liderlik özelliğim sayesinde takıma kaptan seçildim. Eskişehirspor'a 24 yaşında geldim. Orada lider oldum, Antalyaspor'da aynı şekilde. Kayserispor'da sadece 6 ay oynadım ama orada da takımın lideri ve kaptanlığını yaptım. Burada da arkadaşlarıma bunu göstermek istiyorum. Bana böyle bir görev verildiği için çok mutluyum. Bu sene inşallah iyi şeyler yapacağız."

İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği, Diego Angelo, Kolo Toure, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde 3 kaptan kulüp dergisine konuştu - Son Dakika Spor

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