Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Dar alanda top kapma oynayan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada çift kale maç yaptı.

Giovanni Sio ve Bogdan Stancu, antrenmanın tamamında yer aldı. Halil İbrahim Pehlivan takımdan ayrı koşu yaparken, Soner Dikmen fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Hamzaoğlu: "Oyun karakterimizden taviz vermiyoruz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yine zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

Sezonun ikinci yarısında oynadıkları 4 maçın 3'ünü kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Kaybediyoruz fakat iyi oynadığımızı düşünüyorum. En azından kazanmaya yönelik oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyun karakterimizden, kimliğimizden taviz vermiyoruz. Bu bizim için güzel bir gelişme. Takım bunu sahada uyguluyor ama bunu sonuca yansıtamıyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmalardaki kırılma anlarına işaret eden Hamzaoğlu, "Golü biz bulsak belki farklı bir oyun gelişecek ama maalesef maçlarımızda hep rakipler bu kırılma noktalarında golle buluştu. Biz de maçlarımızı mağlubiyetle bitirdik. Alanyaspor maçında da aynı şekilde mücadele eden, ofansif futbol oynayan ama defansif anlamda da bugüne kadar yaptığı gibi iyi bir duruş göstermeye çalışan bir oyun oynayacağız. Tabii kolay olmayacak. Alanyaspor çok kontrollü, disiplinli oynayan bir takım. Elimizden geldiğince iyi oynayıp galip gelmeye çalışacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güven sorunu yaşıyoruz"

Tartışmalı hakem kararları ve kulüp yöneticilerinin yaptığı karşılıklı açıklamalarla ortamın gerilmesiyle ilgili soru üzerine Hamzaoğlu, "Daha da gerilecek, öyle görünüyor. Çünkü maalesef maçlarda yapılan hatalara dikkat ediyoruz, sürekli onları konuşuyoruz. Penaltıydı, değildi, bize verilmeyenler, verilenler... Bunlar konuşuluyor ama asıl bunların temelindeki ana sebebe bakmak lazım. Büyük sorunumuz bence bu. Çünkü inanılmaz derecede birbirimize güven sorunu yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, genel anlamda. Futbolda artık bunu çok üst seviyede yaşıyoruz. Bugün bakıyorsunuz Fenerbahçe de Galatasaray da Trabzonspor da memnun değil. Hiç kimse memnun değil." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, sürekli açıklamaların yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sürekli ortam geriliyor. İster istemez bizler de dahil herkes buna ayak uyduruyor. Kendimi çok sabırlı bilirim, benim bile artık tahammül sınırlarım iyice aşağılara düştü. Maalesef bu noktaya geldik, üzücü olan şey bu. Buradan nasıl dönülür, nasıl bir çözüm yolu bulunur, bunu acil bir şekilde düşünmek lazım. Yoksa hepimiz kaybedeceğiz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir çözüm yolu bulunur ama bu gidişle zor gibi görünüyor. Fakat tabii ki ümitsiz de değiliz. Mutlaka birgün bir yerde bir şey döner, hepimizin aklı başına gelir. İnşallah bu kötüye gidişi durdurup tekrar eski herkesin birbirine güven, saygı duyduğu günlere geri döneriz."

Hamzaoğlu, futbolcuları Fabricio Baiano'ya sosyal medyadan hakaret edilmesine ilişkin ise "Sosyal medya çıktığından beri her şey çok daha farklı hale geldi. Olayları konuştukça daha da büyütüyoruz. Konuşmayıp, çok fazla dikkate almamak belki çok daha doğru olacak. Algı yaratılmaya çalışılıyor, biz de bu algıya kapılıp gidiyoruz. Sonuçta maçta olan bir olay. Ondan sonrası çirkinlik yapanların kendilerine kalmış bir şeydir. Onlar kendilerini kontrol etsin. Sonuçta biz kimseyi buradan düzeltemeyiz." şeklinde konuştu.