Gençlerbirliği - Osmanlıspor: 0-2

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Serkan Çınar
, İbrahim Çağlar
Uyarcan, Mehmet Salih
Mazlum
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan
, Erdem Özgenç
(Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş
, Luccas Claro, Alper Uludağ
, Bekir Yılmaz, Bady (Dk. 34 Matei), Nadir Çiftçi
, Sessegnon (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek
), Jailton, Stancu
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı
(Dk. 87 Ndiaye), Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır
, Hasan Kılıç
(Dk. 71 Galip Güzel), Lumanza, Ayuk, Sinan Kurt, Burhan Eşer
(Dk. 80 Beykan Şimşek
), Mertan Caner
Öztürk
GOLLER: Dk. 7 Burhan Eşer, Dk. 11 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk
(Yedek kulübesinde), Alper Uludağ, Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği
) - Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk
, Sinan Kurt, Ayuk (Osmanlıspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında oynanan Ankara
derbisinde Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.