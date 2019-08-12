Son Dakika Haberleri: Gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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Gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşları 15 olan iki gencin bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.

Gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşları 15 olan iki gencin bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7001. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde Yaşar Can Ç. ile ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki iki genç yan bakma iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yaşar Can Ç., karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yaşar Can Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
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