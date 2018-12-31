Son Dakika Haberleri: Gençlik Kampına İlgi Yoğun

Gençlik Kampına İlgi Yoğun

12 dakika önce

Kartepe Belediyesi'nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Gençlik Kampına İlgi Yoğun, System.String[]
Kartepe Belediyesi'nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Ketenciler Gençlik Kampı, bu hafta sonu İstanbul Önder İmam Hatipliler Derneği üyelerini ağırladı. Derneğe bağlı Dudullu İmam Hatip Ortaokulu ve Çapa Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri iki gün boyunca doğa içinde kamp yapma imkanı buldu. Doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivitenin yanı sıra kişisel gelişim toplantıları da gerçekleştiren öğrenciler, kamp sonunda kısa bir ilçe turu yaptı.

Kartepe'nin eşsiz doğası karşısında hayranlık duyduklarını belirterek kamplarını sonlandıran İstanbul Önder İmam Hatipliler Derneği, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Üzülmez'e ve Kartepe Belediyesi'ne teşekkür etti. Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve sportif faaliyetler ile gerçekleştirmelerine yönelik dizayn edilen Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

Dudullu, İstanbul, Kartepe, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Parti'lilerle Paylaştı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:50:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik Kampına İlgi Yoğun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]