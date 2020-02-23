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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbi'de
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Bakan Kasapoğlu, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in yan yana gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasını izledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:32 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Bakan Kasapoğlu, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in yan yana gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasını izledi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'de izledi.
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