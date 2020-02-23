Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbi'de - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbi'de

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Bakan Kasapoğlu, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in yan yana gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasını izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Bakan Kasapoğlu, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in yan yana gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasını izledi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'de izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbi'de

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Cengiz, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:32 Kaynak: AA
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