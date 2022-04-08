Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu

08.04.2022 17:56

Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu, "Bizim gençlerimiz, merhameti olan, yüreği olan gençler.

Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu,

"Bizim gençlerimiz, merhameti olan, yüreği olan gençler. Sadece kendisini değil, milletini, insanlığı düşünen gençler. Milleti için, insanlık için umudu olan gençler"

ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katılarak, ildeki gençlik merkezi sayısını arttıracaklarını ve gençlik merkezi bulunmayan ilçenin kalmayacağını belirtti.

Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu
Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu
Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu

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Şanlıurfa, gençlik, Yüzme, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu - Son Dakika


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