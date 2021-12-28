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Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek

28.12.2021 15:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında amatör spor kulüplerine 61 milyon lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında amatör spor kulüplerine 61 milyon lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amatör camianın Türk sporunda çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok köklü, geniş ve özverinin sembolü bir camia. Amatör spor kulüpleri Türkiye'de sporun yükünü samimice omuzluyor ve sporun gelişiminde gayretle çalışıyor. Türk sporunun belkemiği olarak ifade edilen bir camia. 61 milyon liralık bir destekle bu yılı kapatacağız. 81 ilimizi kapsayan bir kulüp genişliğiyle 61 milyonun tüm amatör camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Amatör spor kulüplerine verdikleri desteğin artarak devam edeceğini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022'de de her zamankinden daha fazla çalışmak durumundayız. Bakanlık olarak sizlere güvenimiz her daim tam. İnşallah katılımcı ruhla el ele vererek bu başarıları büyüteceğiz. Gelin, 2022'de daha güçlü bir iş birliği yapalım ve tesisleri daha yoğun kullanalım. Ne istiyorsanız bakanlık olarak her türlü imkanı karşılamaya hazırız." diye görüş belirtti.

Türkiye'nin son 19 yılda sporda çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bir devrimi gerçekleştirdik. Bunda şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın derin vizyonu, sporcu kişiliği, spora ve sporcuya verdiği değer çok önemli yer tutuyor. Tesis altyapısının mükemmeliyetini görüyoruz. 20 binlerden 10 milyonu aşan sporcu sayısı var. Faal sporcu sayısında da 2 milyonu aştık. Bunlar, yarınlarımız adına ümit verici gelişmeler. 19 yılda bakanlık olarak 10 bine yakın spor tesisimiz var. Bu tesisler ve imkanlar bu milletin evlatlarının."

Mehmet Baykan: "Katkıların yerinde kullanıldığına şahidiz"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ise amatör spor kulüplerine sağlanan desteğin önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman amatör kulüplerin yanında olduklarını ifade eden Baykan, "Amatör kulüplere, bakanlığımız bünyesinde ciddi katkılar ve destekler sağlandı. Amatörlerin içinden gelen birisi olarak sağlanan bu katkıların kuruşuna kadar yerinde kullanıldığına şahidiz. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Ali Düşmez: "Köprü olmaya çalışıyoruz"

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez de yapılan 61 milyon liralık nakdi yardım dolayısıyla Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "81 ilde inanılmaz tesisler yapıldı. Ancak amatörlerin yine eksiği var. Özellikle büyükşehirlerde çok acil futbol sahalarına ihtiyacımız var. Çok şükür bu hizmetlerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Hizmet alan kulüplerimiz belirli prosedürleri alabilirler. Kulüpler kendi meselelerini takip edecekler. Biz de burada köprü olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, Bakan Kasapoğlu'nun üzerinde 61 milyon 732 bin lira yazan sembolik çeki 7 bölgenin temsilcilerine takdim etmesiyle son buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek

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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, gençlik, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör kulüplere 61 milyon liralık destek - Son Dakika
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