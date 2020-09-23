Genel Müdür Aslay, "Atıksu Arıtma Tesislerine 295 Milyon TL Yatırım Yaptık" - Son Dakika

Genel Müdür Aslay, "Atıksu Arıtma Tesislerine 295 Milyon TL Yatırım Yaptık"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Gediz ve Bakırçay'ın atıksulardan arındırılması hedefi doğrultusunda atıksu arıtma tesislerine bugüne kadar 295 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Genel Müdür Aslay,

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Gediz ve Bakırçay'ın atıksulardan arındırılması hedefi doğrultusunda atıksu arıtma tesislerine bugüne kadar 295 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MASKİ'nin yatırımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Aslay, inşa edilen, son aşamaya gelinen ve yeni inşa edilecek tesisler ile ilgili bilgileri izleyicilerle paylaştı. Öncelikle çevreci bir vizyona sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sağlıklı bir altyapı olmadan, iyi bir üstyapı olmayacağı sözü doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Aslay, atıksu arıtma tesislerine 295 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Aslay, "2014 yılında Manisa'mızın Büyükşehir olması ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün daha temiz Gediz ve Bakırçay hedefiyle yola çıkarak il genelinde çok önemli çalışmalara hayat verdik. Ege Bölgesi'nin en büyük tesislerinden olan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi başta olmak üzere Turgutlu, Soma ve Gördes'te de yeni tesisler inşa ettik ve bu tesislerimiz şu an çalışıyor. Aynı zamanda ilçelerden kurumumuza devrolan ancak işletme maliyetleri nedeniyle çalıştırılamayan tesisleri de başkanımızın talimatları doğrultusunda yıllardır başarılı bir şekilde çalıştırıyoruz" diye konuştu.

19 atıksu arıtma tesisi mevcut

İl genelinde 19 atıksu arıtma tesisi olduğunu söyleyen Aslay, bu tesislerde bugüne kadar 187 milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gediz ve Bakırçay havzalarına temizlenmiş ve arıtılmış su deşarj ediyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 295 milyon TL yatırım yaptık" ifadelerini kullandı. Aslay ayrıca, atıksu arıtma tesislerinin şehirlerin görünmez kahramanları olduğunu vurguladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Alaşehir'deki mevcut tesisin ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından yeni bir tesis için kolları sıvadıklarını belirten Aslay, "İlçe merkezi için 39 milyon TL yatırım bedeliyle yeni bir tesis inşa ettik. Geçtiğimiz hafta tesisin kuru kabulünü gerçekleştirdik. Kısa bir süre içerisinde tesisimizi faaliyete alacağız. Ayrıca, belde durumundan mahalleye dönüşen Kavaklıdere'deki tesisimizin inşaat çalışmalarını tamamlayarak faaliyete aldık" dedi.

4 ilçe merkezine inşa edilecek atıksu arıtma tesisleri hakkında bilgi veren Aslay, "4 ilçe merkezinde tesisimiz yok. Sarıgöl, Selendi, Demirci ve Köprübaşı. Sarıgöl, Selendi ve Demirci için kredilendirme çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca bu tesislerimiz için SUKAP'tan yüzde 50 hibe desteği de almaya hak kazandık. Köprübaşı'nda inşa edeceğimiz tesisin de projelendirme çalışmalarında son aşamaya geldik. Tabi ki Gediz ve Bakırçay'da tüm sorumluluk MASKİ'ye ait değil. Biz, kendi adımıza üzerimize düşen sorumluğu yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tesislerimiz sürekli olarak denetleniyor"

Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) üzerinden tesislerdeki çıkış değerlerinin sürekli olarak takip edildiğini belirten Aslay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tesislerdeki verileri 7 gün 24 saat incelediğini söyledi. Aslay, "Tesislerimizi ne kadar iyi çalıştırdığımızın göstergesi de ilgili bakanlıkların yapmış oldukları denetimler sonrasında aldığımız enerji teşvikleridir. Bu sayede tesislerimizde kullandığımız enerji maliyetinin bir kısmını ilgili bakanlıktan alıyoruz" dedi.

Yürütülen başarılı atıksu arıtma tesisi ve altyapı yatırımları sonrasında 2016 ve 2019 yıllarında su ve çevre ödülleri aldıklarını söyleyen Aslay, kendileri için bu ödüllerin gurur verici olduğunun altını çizdi.

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine ekonomik anlamda tasarruf sağlamak adına Güneş Enerjisi Santrali kurulumu gerçekleştirildiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Ege Bölgesindeki en büyük tesislerden biri olan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile Güneş Enerjisi Santrali kuruyoruz. Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği alınan projede 3 bin 600 güneş enerjisi panelinin montajına başlandı. Yaklaşık olarak 4,5 Milyon TL ihale bedeli olan işimizin Eylül ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisimizin enerjisinin yüzde 30'luk kısmı Güneş Enerjisi Santrali'nden karşılanacak. Hem enerji tasarrufu hem de buradan istifade edilen bedelle de Manisa'mıza yatırımlar yapılacak" diye konuştu. - MANİSA

Türk Lirası, Yatırım, Atıksu, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genel Müdür Aslay, 'Atıksu Arıtma Tesislerine 295 Milyon TL Yatırım Yaptık' - Son Dakika

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