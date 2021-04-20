Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi

20.04.2021 14:19
Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığındaki heyet, "154 Mahalle Projesi" kapsamında alt ve üstyapı dönüşümü yaşayacak Gördes'in Güneşli, Evciler ve Ulgar mahallelerini ziyaret ederek yatırımları yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığındaki heyet, "154 Mahalle Projesi" kapsamında alt ve üstyapı dönüşümü yaşayacak Gördes'in Güneşli, Evciler ve Ulgar mahallelerini ziyaret ederek yatırımları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Gördes ilçesine bir ziyarette bulundu. Genel Müdür Aslay, Güneşli mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ulgar mahallesinde başlayan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Aslay, çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşlara alt ve üstyapısıyla tertemiz mahalleler teslim edeceklerini söyledi. Heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına getirmiş oldukları hediyeleri mahalle muhtarlarına takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşlara selamını ileterek sözlerine başlayan Genel Müdür Aslay, "Başkanımızın seçim döneminde burada sözünü vermiş olduğu alt ve üstyapı yatırımlarına başlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu hep birlikte sizinle paylaşmaya, neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı sizlere aktarmaya geldik. Manisa'nın 2014 yılında Büyükşehir olmasına müteakip hem Büyükşehir Belediyemizin hem de MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Gördes ilçemize birçok yatırımı oldu. Sadece MASKİ olarak 49 milyon liralık yatırım yaptık" diye konuştu.

Genel Müdür Aslay, alt ve üstyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimini yaptıklarını ve altyapı çalışmalarına Ulgar mahallesinde başladıklarını belirterek, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından sağlıklı birer alt ve üstyapı gerçekleştirmiş olacağız. Güneşli mahallemizin bir çalışması daha olacak. Hem Gördes ilçe merkezine içme suyu hattı getireceğiz, hem de Dünya Bankası kredisi kapsamında Güneşli mahallemizde bir atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Güneşli, Evciler ve Ulgar'da çıkan kanalizasyon suları da atıksu arıtma tesisine giderek doğaya temiz bir şekilde salınacak" dedi.

Altyapı çalışmalarının dünyanın her yerinde aynı şekilde yapıldığının altını çizen Aslay, "Bu kazı çalışmalarında toz da olacak toprak da olacak, biraz çamurla da karşılaşacağız. Muhtarımızdan ve siz kıymetli vatandaşlarımızdan biraz sabır ve metanet bekliyoruz. Bu işin bitmesi için anlayış göstermenizi bekliyoruz. Çalışmalar bittiği zaman sizlere alt ve üstyapısıyla tertemiz mahalleler teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güneşli ve Ulgar mahallelerine yapılan ziyarette, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Serkan Emir, Gördes Belediye Başkan Vekili Cengiz Kahraman, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ali Türker Kesici, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Abdürrezzak Yonat, MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Meclis Üyeleri Nurettin Kırmızıay ile Hüseyin Aygören ve AK Parti Meclis Üyeleri İlhan Türe ile Ahmet Esen de hazır bulundu. - MANİSA

Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi
Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi
Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi
Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi
Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hisarcık, Güneşli, Gördes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genel Müdür Aslay Gördes yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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