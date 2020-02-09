Genel Sekreter Gündoğdu'dan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genel Sekreter Gündoğdu'dan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na inceleme - Son Dakika

Genel Sekreter Gündoğdu'dan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na inceleme

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunduSpora ve sporcuya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına dev spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor.

Genel Sekreter Gündoğdu'dan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na inceleme, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu


Spora ve sporcuya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına dev spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinde inşa edilen ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan yarı olimpik yüzme havuzu da bunlardan birisi. Dev tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, tesisin bölge halkının önemli bir eksikliğini gidereceğini ve tesiste son aşamaya gelindiğini yakın sürede hizmete açılacağını ifade etti.


Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare alan sahip. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunuyor. Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alıyor. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunuyor. - KOCAELİ

Gündoğdu, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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