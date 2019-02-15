Geniş Haber) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yandı
1 saat önce
KADIKÖY'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
KADIKÖY'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümdeki yanan inşaat malzemeleri itfaiyenin bir buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depo görevlisi yaralandı. Fikirtepe
Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri saat 14.00'da henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kartal
, Ümraniye
, Dudullu
, Erenköy
ve Üsküdar
itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesleri de duyulurken yangın ekiplerin yaklaşık bir buçuk satlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında depo görevlisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan sokağı kaplayan duman nedeniyle yoldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:56 Kaynak: DHA
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