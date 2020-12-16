Gercüş'te fidan dağıtımı - Son Dakika

Gercüş'te fidan dağıtımı

Gercüş ilçesinde üreticilere üzüm fidanı dağıtıldı.

Gercüş ilçesinde üreticilere üzüm fidanı dağıtıldı. Kaymakam Mevlüt Şekerci, İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Gün ve İlçe Tarım Orman Müdürü Metin Kaplan ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Batman İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen üzüm fidanı dağıtım etkinliğine katıldı. Proje kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle aşılanarak geliştirilen 6 bin 475 adet yerli mazrone cinsi üzüm fidanı çiftçilere dağıtıldı.

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