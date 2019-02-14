Son Dakika Haberleri: Gerede'de 15 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var (1)

Gerede'de 15 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var (1)

30 dakika önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Gerede'de 15 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var (1), System.String[]
BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahalede bulundu. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

Bolu, Gerede, Güncel
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