Gerede'de kaz pazarı kurulacak - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaz pazarı kurulacak.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı"nın pandemi (Kovid-19) nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyeceğinin daha önce duyurulduğu ifade edildi.

Dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bu yıl "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı"nın gerçekleştirilememesinden dolayı, panayıra özgü kızarmış ve çiğ kazların 18 Eylül'de Kapalı Hal Pazarı'nda koronavirüs tedbirleri alınarak satışa sunulacağı kaydedildi.