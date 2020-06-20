Germencik'in en yaşlısı, 109 yaşında vefat etti - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde kentin en yaşlı insanı olarak bilinen Ayşe Saydak 109 yaşında vefat etti.

Ortaklar Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşayan Saydak, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı evinde hayatını kaybetti.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından Pazarkuran Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Saydak'ın cenazesi, Dereköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 çocuk ve 4 torun sahibi Saydak, "Anneler Günü", "Kadınlar Günü" gibi özel günlerde, ilçenin en yaşlısı olarak, kamu kurumu yöneticilerince ziyaret ediliyordu.