Son Dakika Haberleri: Germencik'te çiftçilere koyun dağıtıldı
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Germencik'te çiftçilere koyun dağıtıldı

28 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 3 çiftçiye 34'er koyun dağıtıldı.

Germencik'te çiftçilere koyun dağıtıldı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 3 çiftçiye 34'er koyun dağıtıldı.

Balatçık Mahallesinde, 30 bin lira tutarında küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçilere koyunları teslim edilidi.

Veteriner hekimler kontrolünde yapılan teslime İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Turan Dursun da katıldı.

Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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