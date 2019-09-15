Germencik'te çiftçilere koyun dağıtıldı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 3 çiftçiye 34'er koyun dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:46 Kaynak: AA
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 3 çiftçiye 34'er koyun dağıtıldı.
Balatçık Mahallesinde, 30 bin lira tutarında küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçilere koyunları teslim edilidi.
Veteriner hekimler kontrolünde yapılan teslime İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Turan Dursun da katıldı.
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