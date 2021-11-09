Germencik'te ilkokul öğrencilerine balık tüketiminin önemi anlatıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencilerine balık tüketimine ilişkin eğitim verildi.

Mursallı Şehit Mehmet İlkokulu öğrencilerine Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi görevlileri tarafından okulun konferans salonunda verilen eğitimde, balık tüketiminin önemi ve su ürünleri hakkında bilgiler verildi.

Su Ürünleri Mühendisi Neşe Akçanal Ödün, program sonrası gazetecilere, "Balık yiyorum. Sağlıklı büyüyorum" projesi kapsamında bu eğitimleri verdiklerini söyledi.

Ödün, "Amacımız balıkları, çocuklarımıza tanıtmak ve bu ürünün tüketimini artırmak. Ayrıca balıkların yaşadığı denizleri, suları ve çevreyi temiz tutmanın öneminden bahsediyoruz. Yavru küçük balıkları avlanılmaması gerektiğini de anlatıyoruz. Böylece konu ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.