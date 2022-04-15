Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

15.04.2022 09:13

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen iftarda, milletvekilleri, daire amir ve müdürleri muhtarların sorunlarını dinledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen iftarda, milletvekilleri, daire amir ve müdürleri muhtarların sorunlarını dinledi.

Çakaloğlu Tesisleri'nde verilen iftara AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim'in yanı sıra 27 muhtar, daire amir ve müdürleri katıldı.

Muhtarlarla sohbet eden milletvekilleri ve daire amirleri, talep ve sorunları dinledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Muhtarlarımızın çoğu talepleri aslında yerel yönetimlerin yapacağı işler ama biz de elimizden geleni yapacağız. Yerel yönetimlerin yetişmediği, yapmadığı yerde destek veririz." dedi.

Kaymakam Turgay Gülenç de katılanların ramazan ayını kutlayarak, mahallelerdeki sorunları çözmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi
Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi
Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

YORUMLAR
500
ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti Germencik'te deprem ve yangın tatbikatı yapıldı Germencik'te deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Metin Yavuz, Germencik, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement