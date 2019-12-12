Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Son Dakika

Germencik ilçesinde yaşayan 8 gazi ile hayatını kaybeden 2 gazi yakınına madalyaları verildi.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, gazilere madalyalarını takdim etti.

Törende konuşan Işık, gaziliğin önemine vurgu yaparak, "Hem dinimizde hem de örfümüzde övülmüş bir müessesedir. Bunun temelinde milletimizin kahramanlık hisleri yatmaktadır." dedi.

"Sizler milletimizin gurur abidesisiniz." diyen Işık, şöyle konuştu:

" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsızlığına kavuşturarak ayrı bir sayfa eklediniz. Bundan 45 yıl önce milletimiz, devletimiz bu harekatı yaparken, oradaki zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gitti. Sizler de bu mücadelede her türlü varlığınızı ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız."