GES yatırımlarında sadece ilk maliyete odaklanmak büyük kayıplara yol açabiliyor - Son Dakika
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GES yatırımlarında sadece ilk maliyete odaklanmak büyük kayıplara yol açabiliyor

GES yatırımlarında sadece ilk maliyete odaklanmak büyük kayıplara yol açabiliyor
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GES yatırımlarında sadece ilk maliyete odaklanmak büyük kayıplara yol açabilir. Uzmanlar, mühendislik tasarımı, ekipman kalitesi ve saha uygulamasının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Yatırımcıların uzun vadeli verimlilik hesabını göz ardı etmemesi gerektiği belirtiliyor.

Enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki baskısı sürerken, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları birçok şirketin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Ancak sektör temsilcileri, yatırım kararlarında yalnızca kurulum maliyetine odaklanılmasının uzun vadede beklenmeyen maliyetlere ve verim kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle son yıllarda artan talep nedeniyle piyasada çok sayıda farklı çözümün ortaya çıkması, yatırımcıların teknik ve ekonomik değerlendirmeleri daha dikkatli yapmasını gerektiriyor. KT Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Erol Değerli, konuyla ilgili bilgi verdi.

En ucuz teklif her zaman en doğru seçenek değil

Uzmanlara göre GES yatırımlarında sık yapılan hatalardan biri, tekliflerin yalnızca toplam maliyet üzerinden karşılaştırılması. Oysa bir güneş enerjisi santralinin performansını belirleyen unsurlar arasında mühendislik tasarımı, ekipman kalitesi, saha uygulaması ve satış sonrası hizmetler de bulunuyor. Erol Değerli, yatırımcıların çoğu zaman ilk yatırım tutarını azaltmaya çalışırken sistemin uzun vadeli performansını ikinci plana attığını belirtiyor. Değerli, “Düşük maliyetli görünen bazı çözümler, yıllar içinde ortaya çıkan üretim kayıpları ve bakım ihtiyaçları nedeniyle daha yüksek toplam maliyetlere dönüşebiliyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzun vadeli verimlilik hesabı göz ardı edilmemeli

Enerji yatırımlarında asıl değerlendirmenin, santralin tüm ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı katkı üzerinden yapılması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, bir GES projesinin yalnızca kurulum aşamasına değil, 20-25 yıllık üretim kapasitesine göre değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuç verdiğini belirtiyor.

Enerji sektöründe uzun yıllar finans ve yönetim alanlarında görev yapan Değerli, geçmiş kariyerinde büyük ölçekli bütçe yönetimi ve yatırım planlaması süreçlerinde yer aldı. Bu deneyimin, enerji projelerinde kısa vadeli maliyet avantajları ile uzun vadeli ekonomik faydalar arasındaki farkı daha net görmesine katkı sağladığını ifade ediyor.

Değerli’ye göre yatırımcıların, geri dönüş süresinin yanı sıra sistemin yıllık üretim performansını ve işletme giderlerini de dikkate alması gerekiyor.

Doğru proje yönetimi yatırımın değerini artırıyor

Uzmanlar, başarılı bir GES yatırımının yalnızca ürün seçimiyle değil, proje yönetiminin kalitesiyle de doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Planlama, uygulama, devreye alma ve operasyon süreçlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor.

KT Solar Enerji bünyesinde şirket operasyonlarının yönetiminden proje onaylarına kadar birçok süreci yöneten Erol Değerli, yatırımın her aşamasında disiplinli bir yaklaşımın önemine dikkat çekiyor. Değerli, enerji yatırımlarında amaçlanan tasarrufun sürdürülebilir olabilmesi için teknik yeterlilik, finansal analiz ve operasyonel planlamanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre güneş enerjisi yatırımlarında gerçek maliyet hesabı, yalnızca kurulum günündeki harcamalarla değil, sistemin yıllar boyunca ortaya koyacağı performansla ölçülmeli. Bu nedenle yatırım kararlarında kısa vadeli fiyat avantajlarından çok, uzun vadeli verimlilik ve güvenilirlik kriterlerinin ön plana çıkarılması gerektiği belirtiliyor.

Son Dakika

Son Dakika Ges GES yatırımlarında sadece ilk maliyete odaklanmak büyük kayıplara yol açabiliyor - Son Dakika

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