GESAM'dan online sergi - Son Dakika

GESAM'dan online sergi

30.10.2020 09:51
GESAM'dan online sergi, System.String[]

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şubesi tarafından internet üzerinden açılan "Cumhuriyet İlelebet Payidar Kalacaktır" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şubesi tarafından internet üzerinden açılan "Cumhuriyet İlelebet Payidar Kalacaktır" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

34 sanatçının eserleri ile destek verdiği resim sergisi hakkında bilgi veren GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, " 29 Ekim'i coşkuyla kutladık. Pandemi bu kutlamamızı engelleyemedi. Yeni koşulların getirdiği yeni şekilde kutlama gerçekleştirdik. Sergimize sadece Adana GESAM üyeleri değil Türkiye'nin her yerinden katılım göstermişlerdir. Sergi yerel olmaktan çıkmış, ulusal hale gelmiştir. İlk kez 23 Nisan 2020 tarihinde GESAM tarafından başlatılan internet üzerinden enteraktif denilen online sergimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sergisi ile devam ettirdik. Aralarında GESAM Genel Başkanı Prof.Dr. Osman Altıntaş'ın da bulunduğu olan 34 sanatçı arkadaşımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

İnternet üzerinden açılan sergiye eserleri ile katılan sanatçılar şunlar:

Prof. Dr. Osman Altıntaş, Tevfik Gökdemir, Yurdagül Sidal, Nevin Arıkoğlu, Fatma Nazan Özsaka, Sibel Çakar, Semra Aysen, Ayşe Sezen, Lerzan Saya, Bilge Öztopoğlu, Nezih Demirtepe, M. Nuri Börüban, Sari Marianne Ekici, Fatma Akyüz Güher, Seval Özpek, Aynan Çolakoğlu,Şahnaz Yılmaz, Gülşen Doğan, Saliha Yeşilköy, Hasan Çakır,Ferah Eker, L.Berrak Ertunçay, Emine Kasap Karakoç, Başak Yiğenoğlu, Atilla Kırmacı,Menekşe Sümer, Mehmet Rıza Ünlü, Meltem Katırancı, Gülay Yılmaz, Zekiye Tellioğlu, Zeynep Elbeyli, Sezgi Talankoç, Nazime Duman Aslan ve Tezcan Ballı Çardak. - ADANA

GESAM'dan online sergi
GESAM'dan online sergi
GESAM'dan online sergi
GESAM'dan online sergi
GESAM'dan online sergi
GESAM'dan online sergi

İnternet, Türkiye, Resim, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GESAM'dan online sergi - Son Dakika

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