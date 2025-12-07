GETAT Ünitesi 30 Bin Hastaya Şifa Dağıttı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) ünitesinde bu yıl yaklaşık 30 bin hastaya alternatif yöntemleri uygulandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde 2019 yılında hizmete açılan GETAT ünitesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uzman hekimlerce akupunktur, mezoterapi, proloterapi, nöral terapi ve ozon uygulamaları yapılıyor.

Modern tıp yöntemleri ve tamamlayıcı tedavi tekniklerini bir araya getiren ünite, özellikle kronik ağrı, kas-iskelet sistemi sorunları ve stres yönetimi gibi alanlarda hastalara alternatif çözümler sunuyor.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, AA muhabirine, GETAT biriminde sağlık hizmetleri açısından hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu belirterek, bu sene düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde ilk 10 hastane arasında yer aldıklarını söyledi.

GETAT Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Azem Ülkü de geleneksel tıp uygulamalarının, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 2014'ten bu yana bilimsel ve sistematik bir zemine oturduğunu anlattı.

Ülkü, farklı branşlardaki hekimlerin, gerekli eğitimlerini tamamlayarak aldıkları sertifika ile geleneksel tıp alanında hizmet verebildiklerini aktardı.

Cerrahi ve dahili işlemlerden farklı uygulamaların söz konusu olduğu geleneksel tıp ile kronik ağrılı durumlar ya da başka sebeplerle toplumda sıkıntı yaşayan hastaların GETAT sayesinde daha mutlu bir hayat yaşamaya başladığını dile getiren Ülkü, geleneksel uygulamalar sayesinde hasta memnuniyetinde artış olduğunu belirtti.

Başvurulan şikayetlerin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu anlatan Ülkü, akupunktur, ozon terapi, proloterapi ve nöral terapi uygulamalarının omuz, kol, bacak veya bel gibi bölgelerdeki ağrılara yönelik uygulandığını söyledi.

Azem Ülkü, bu yıl yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Migren hastalığına akupunktur derman oldu

Ünitede migren rahatsızlığı için akupunktur tedavisi gören Kevser Gülistan Çakır, şimdiye kadar ilaç kullanmak ya da botoks gibi birçok metodu denediğini ancak fayda göremediğini anlattı.

Daha önce hastanenin GETAT ünitesinde proloterapi ve nörolaterapi tedavileri aldığını ifade eden Çakır, migren için akupunktur tedavisini denemek istediğini ve fayda gördüğünü dile getirdi.

Çakır, tedavi sürecine değinerek, "Yüz ve boyun bölgeme, ellerime ve ayaklarıma, migren için uygun yerlere akupunktur iğneleri batırılıyor. Orada sanki bir elektriklenme, bir kan akışı başlıyor. O bölgede bir iyileşme olduğunu hissediyorsunuz. Akşam eve gittiğimde çok rahat uyudum. Geleneksel tamamlayıcı tıbbı tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

GETAT ünitesinde akupunktur uygulaması yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Zeliha Atagün da kökeni binlerce yıl öncesine dayanan akupunkturun geleneksel bir Çin tedavisi olduğunu aktardı.

Atagün, akupunkturu daha çok fibromiyalji ve nörojenik kaynaklı ağrılar, bel boyun ağrıları, dirsek ve diz ağrıları, kuyruk sokumu ağrıları, migren tarzı baş ağrıları, bunun yanında alerjik hastalıklar, kilo kontrolü gibi birçok alanda uygulayabildiklerini söyledi.

Ünitede ozon tedavisi alan Filiz Güvençer ise 2 yıl önce geçirdiği bel ameliyatının ardından yaygın ağrıları olduğunu ve doktorların önerisi üzerine ozon tedavisine başladığını anlattı.

Güvençer, uygulama sayesinde yaşam kalitesinin arttığını, yaygın ağrılarından kurtulduğunu, cilt ve saç kalitesinde farklılıklar gözlemlediğini dile getirdi.

Mezoterapi Uzmanı Dr. Okan Çakır, GETAT ünitesindeki tedavilerden birinin bitkisel ya da farmakolojik ilaçların cilde özel iğnelerle uygulandığı mezoterapi olduğunu belirtti.

Saç dökülmesi veya incelmesine yönelik mezoterapi tedavisinde, öncelikle saç derisini uyuşturduklarını ardından özel ilaç ve solüsyonları ince uçlu iğnelerle az dozlarla uyguladıklarını ifade eden Çakır, "Amacımız hastanın saç dökülmesini azaltmak, var olan saç tellerini güçlendirmek ve korumak. Bölgesel bir tedavi olduğu için yüzde leke, kırışıklık tedavisinde ve ağrılı bölgelerde kullanabiliyoruz. 4-6 ayda bir hatırlatma seansı yapabiliyoruz." dedi

GETAT Sorumlu Hemşiresi Deniz Yiğit de hastaların telefonla ya da bizzat gelerek üniteden randevu alabileceğini, uygulamaların bazılarının ücretsiz bazılarının ise ücretli olduğunu kaydetti.