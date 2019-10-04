Son Dakika Haberleri: Geyre'de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı
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Geyre'de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başlanan Karacasu Geyre'de üstyapı çalışmaları da bitirildi.

Geyre'de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başlanan Karacasu Geyre'de üstyapı çalışmaları da bitirildi. Geyreliler çalışmaların bitirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Geyre'de üstyapıda yaklaşık 3.7 kilometrelik yol çalışması yapıldı. Geyre'nin yanı sıra Karacasu Ataköy'de de yol çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Kısa süre önce ASKİ tarafından altyapısı bitirilen Ataköy'de de yaklaşık olarak 5 kilometrelik yol çalışması yapılacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Ataköy'deki çalışmaların da on gün içerisinde bitirilmesini planladıklarını kaydettiler.


Aydın genelinde gerek ASKİ, gerek Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Ataköy'e de kanalizasyon altyapısını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını altyapı ve üstyapı çalışmalarının mahallelere hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Karacasu, Aydın, Geyre, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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