Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi işbirliğinde Gezici Kütüphane Mamak'a geliyor.



Proje kapsamında gezici kütüphane vatandaşlara hem basılı bilgi kaynaklarına ulaşma imkanı hem de elektronik ortamda sunulan bilgilere erişim fırsatı sunacak. Bünyesinde 3 bin 400'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin ilk durağı ise 10 Ekim Perşembe günü Abidinpaşa Aile Merkezi önü olacak. Bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane'den kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.



Vatandaşımızın ayağına kütüphane götürüyoruz



Kitap sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kütüphanelerin amacı herkesin bilgiye ulaşımını sağlamaktır. Bizlerde vatandaşın ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi gezici kütüphanemizde keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz" dedi. 7'den 70'e herkese hitap edecek Gezici Kütüphane'nin hizmet vereceği yerler ise şöyle;



Abidinpaşa Aile Merkezi 10-11 Ekim



Laika Akbilek Aile Merkezi 12-14 Ekim



Lalahan Aile Merkezi 15-16 Ekim



Necip Fazıl Aile Merkezi 17-18 Ekim



Neşet Ertaş Aile Merkezi 19-21 Ekim



Zübeyde Hanım Aile Merkezi 22-23 Ekim



Mamak Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu 24-25 Ekim



Gökçeyurt Köyü 26-28 Ekim



Ortaköy Mahallesi 30-31 Ekim - ANKARA