Son Dakika Haberleri: Gezmek İçin" Otomobil Çalan Zanlı Yakalandı

Gezmek İçin" Otomobil Çalan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te 4 otomobilin çalınmasıyla ilgili aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, araçları "gezmek için çaldığını" öne sürdü.

Gezmek İçin
Gaziantep'te 4 otomobilin çalınmasıyla ilgili aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, araçları "gezmek için çaldığını" öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Alişan K. (20) olduğunu tespit etti.

Zanlının Çıksorut Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, mahallenin 7 farklı bölgesinde önlem aldı.

Saklandığı evden çıkarken polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Alişan K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Üzerinde sahte kimlik bulunan zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli hastane çıkışında kendisine soru soran basın mensuplarına, "Gezmek için çalıyorum, sizin arabanız varsa onu da çalayım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Alişan, Gaziantep, Güncel
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