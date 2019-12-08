GGC'den İHA'ya iki birincilik ödülü

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) iki birincilik ödülüne layık görüldü. İHA Diyarbakır muhabiri Aydın Yorat fotoğraf dalında, İHA Elazığ ve Tunceli muhabirleri Kamil Can Kılıç ve Sezai Akın ise TV görüntü dalında birincilik ödüllerini düzenlenen törenle aldı.



GGC tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bir otelde düzenlenen törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, eski Bakanlardan Kutbettin Arzu, Bağlar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı



Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve davetliler katıldı.



Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, GGC'nin bazı isteklerinin olduğunu ifade ederek, kentin tarihi zenginliğini oluşturan ve onu geleceğe taşıyan GGC'nin tarihi yapıda bağımsız ve özel bir binasının olması gerektiğini dile getirdi. 2020'de Diyarbakır merkezli GGC'nin Sur ilçesinde kentin tarihi mimarisine haiz olan çok özel bir hizmet binasına kavuşacağının müjdesini veren Vali Güzeloğlu, "Bu dönem Toplu Konut idaremizde işbirliği içerisinde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetimizin bu anlamdaki üyelerini ev sahibi olmaları için bir çalışma gerçekleştirmiştik. Cemiyetin mekanı olursa çalışan gazetecilerimiz içinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili kimliğimle 2020 yılı içerisinde çalışan gazetecilerimizin konut sahibi olması yolunda çalışmayı başlatıyoruz. Üçüncü başlıkta yine çalışan gazetecilerimizin haklı olarak talep ettikleri habere ulaşmada kolaylık ve kendileri için de ekonomik anlamda hem destek hem de imkan 2020'de Büyükşehir Belediyemiz toplu taşıma araçlarında GGC üzerinden bildirilen gazetecilerimizin ücretsiz ulaşım kartlarını dağıtacağız" dedi.



Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek ise, bölgede çalışan gazetecilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, tüm gazetecileri kutlayarak bir sonraki ödül töreninde buluşma dileğinde bulundu. İpek, "Gazetecilik mesleğinin gerçekten çok zor olduğunu söylememin bir anlamı olmadığını hepimiz biliyoruz. Özellikle sınır hattında bulunan, bölgelerde Diyarbakır merkezli gazeteci arkadaşlarımız yine 14 ilde GGC'ye üye olan çok değerli meslektaşlarımız en son olarak Suriye'deki harekattı takip etmişti. Yine Afganistan, Irak gibi çeşitli bölgelerde Diyarbakır'dan arkadaşlarımız haber takibini yapıyor, gerçekten de ateşten gömlek giyen meslektaşlarımızın olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.



"Ödülü İhlas Medya adına alıyoruz"



'Diri diri gömüldüler' çalışmasıyla fotoğraf dalında birincilik ödülü alan İHA Diyarbakır muhabiri Aydın Yorat, ödülünü İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü adına aldığını söyledi. Yorat, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 34'üncüsünü düzenlediği Yılın Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda fotoğraf dalında birincilik ödülü aldık. Bu ödülü İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü adına alıyoruz. Güzel bir duygu, biz İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü olarak bir ekibiz. Bu bireysel bir ödül olarak görülse de ödülü bütün ekip olarak alıyoruz" dedi.



'Robinson Ziya' başlıklı haberle Elazığ ve Tunceli muhabirleri Kamil Can Kılıç ve Sezai Akın ise TV görüntü dalında birinci oldu. Sezai Akın. ödülü İhlas Medya adına aldıklarını söyleyerek, "Öncelikle böyle çok iyi bir organizasyonda ödül almak gerçekten onur ve gurur verici. Ben bu ödülü İhlas Medya adına alıyorum. İhlas Medya adına bu ödülü almak beni daha çok gururlandırdı. Ben GGC Başkanı Veysi İpek, değerli yönetim kurulu ve kıymetli jüri üyelerini tebrik eder teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül İhlas Medya ailesine gelsin" şeklinde konuştu.



Jüri üyeliğini Adem Demir, Doğan Satmış, Mahmut Bozarslan, Gökhan Gökçe, Esat Aydın, Engin Dalgıç, Mehmet Güzel, Firuzan Behlülgil, Hüseyin Çiçekçi, Muhammed Ateş'in yaptığı yarışmada DHA'dan Mehmet Sezgin yazılı haber dalında, TRT'den Devrim Yiğit radyo haber dalında, TRT World'den Mehmet Faruk Yüce görüntü dalında, Özgür Haber Gazetesi'nden Süleyman Aydın röportaj dalında, Batman Demokrat Haber Gazetesi'nden Nimet Dal sayfa tasarımında, K-24 TV'den Mahir Yüksel ile Rudaw TV'den Şevke Erki Kürtçe haber dalında, Waar TV'den Nail Kadırhan ise Kürtçe haber programı dalında birincilik elde etti. Levent Boztepe, Ayhan Bayrak ve Ahmet Yukuş'a da mansiyon ödülü verildi. Jüri Özel Ödülü eğitime ve dezavantajlı çocukların eğitimine katkılarından dolayı Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ötükçü ve Diyarbakır'ın tanıtımına katkılarından dolayı sanatçı Bedri Ayseli'ye verildi. GGC Özel Ödülleri ise NTV'den Seda Öğretir, Haber Global'den Erdoğan Aktaş, Fox TV'den İsmail Küçükaya, Habertürk TV'den Hülya Hökenek, CNN Türk'ten Semiha Şahin ve TRT Spor'a verildi. - DİYARBAKIR