Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi - Son Dakika

Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi

Manchester United'daki ilk yılını anlatan eski futbolcu Ryan Giggs, efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'un kendisini araba istediği için camdan atmakla tehdit ettiğini söyledi.

Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi, System.String[]

Galler Milli Takımını çalıştıran Ryan Giggs, efsane haline geldiği Manchester United'ın podcast yayınına katıldı. Giggs, kulüpteki ilk yılında Bryan Robson'un kendisini kandırdığını ve menajer Sir Alex Ferguson'un gazabına uğradığını anlattı.

Bryan Robson'un genelde şaka yapmadığını söyleyen Giggs, "20-25 maç oynamıştım. Ona güveniyordum; çünkü asla şaka yapmazdı. Ona gittim ve "Robbo, kulüp bütün oyunculara araba vermiş" dedim. O zaman ya Volkswagen Passat veya Audi arabaları veriliyordu. O da "Evet 25 maç oynadım ve şimdi menajere gidip bir araba isteyebilirsin" dedi.

Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Alex Ferguson ve Ryan Giggs

"YÜZÜNÜN RENGİ DEĞİŞTİ"

Ferguson'un odasına gittiğini kaydeden Giggs, "Ben de Ferguson'un odasının kapısını çaldım ve 'Patron, 25 maç oynadım. Takıma iyice adapte oldum. Bana kulüp bir araba verebilir mi?' diye sordum. Cümlemin ortasında Ferguson'un yüzünün rengi değişmişti. Bana küfür etmeye başladı ve 'Kulüp arabası mı? Kulübün bisikletini bile alamayacaksın. Seni pencereden atmadan önce odayı terk et' diyerek beni kovdu. Kapıyı açtım, takımın yarısı kapının dışındaydı. Konuşmaları dinliyorlarmış ve tepkime bakıyorlardı. Bunları yaşayıp öğreniyorsunuz" diyerek eski kaptanının kendisini nasıl oyuna getirdiğini dile getirdi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Galler'i çalıştıran Ryan Giggs, Kırmızılar ile 927 maça çıkarken adını kulüp tarihine yazdırdı. Profesyonel futbol kariyeri boyunca sadece Manchester United forması giyen Ryan Giggs, İngiliz deviyle 13 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 4 Federasyon ve Lig Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

(Kaynak: NTV Spor)

Sir Alex Ferguson, Manchester United, Ryan Giggs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:12 

Son Dakika Spor Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi - Son Dakika Spor
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