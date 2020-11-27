Gilead'dan sivil toplum kuruluşlarına 1,3 milyon liralık destek - Son Dakika

Gilead'dan sivil toplum kuruluşlarına 1,3 milyon liralık destek

27.11.2020 13:55
Gilead'dan sivil toplum kuruluşlarına 1,3 milyon liralık destek, System.String[]

Gilead, pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarına toplam 1,3 milyon liralık bağış ve proje desteği sağladı.

Gilead, pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarına toplam 1,3 milyon liralık bağış ve proje desteği sağladı.

Gilead'dan yapılan açıklamaya göre, yaşamı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler geliştirmeyi misyon edinen bilim şirketi Gilead, tüm dünyada araştırmalarına ek olarak sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteklerle de hastaların hayatlarını değiştiriyor. Gilead, pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarının yanında yer alıyor.

Gilead, bu yılın nisan ayında dünya genelinde pandemiden etkilenen sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlamak amacıyla Gilead CARES (COVID-19 Akut Yardım ve Acil Destek) bağış fonunu oluşturdu. Kovid-19 salgınının etkisiyle temel hizmetlerini sağlama becerisi tehdit altında olan sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmak amacıyla oluşturulan fon ile dünya genelinde sivil toplum kuruluşlarına toplamda 20 milyon dolarlık bağış yapılması hedeflenmişti.

Türkiye'de HIV/AIDS alanında çalışmalar sürdüren Kırmızı Kurdele, Pozitif İz, Pozitif Yaşam ve Kırmızı Şemsiye dernekleri bu fondan yararlanmaya hak kazandı. Gilead CARES aracılığıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış miktarı 750 bin lirayı buldu.

Gilead, global bağış fonuna ek olarak, sivil toplum kuruluşlarının mevcut projelerinin devam edebilmesi ve planlanan yeni projelerin gerçekleşebilmesi amacıyla da proje desteklerini sürdürdü. Kırmızı Kurdele, Pozitif İz, Pozitif Yaşam ve HIV Enfeksiyonu Derneği'nin (HIVEND) projelerine toplamda 530 bin liralık proje desteği sağlandı.

Gilead, pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarına toplam 1,3 milyon liralık bağış ve proje desteği sağladı. Geçen günlerde test ve tarama merkezlerine ekipman alımı için yapılan 2 milyon liralık bağışla birlikte Gilead Türkiye'nin pandemi sürecindeki destek miktarı 3,3 milyon liraya ulaştı.

Bu proje destekleri ve bağışlarla hayata geçirilen projelerden bazıları şöyle:

"HIV Haritası: Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği tarafından hayata geçirilen Türkiye'ye özel interaktif bir haritalama uygulaması olan HIV Haritası, HIV'e ilişkin hizmet ve verileri lokasyon bazlı olarak erişime sunmayı hedefliyor. HIV test merkezleri ile tanı ve tedavi merkezlerinin konumu https://hivharitasi.online/ adresindeki interaktif harita üzerinden paylaşılıyor. Mobilife 7-24 Uygulaması: HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND) tarafından hayata geçirilen Mobilife 7-24 uygulaması üzerinden randevu takibi ve hatırlatma, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı yapılabiliyor. Uygulamaya https://mobilife7-24.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Online HIV eğitimleri: Pozitif-iz Derneği tarafından HIV ile yaşayan bireylere, alanında uzman isimler tarafından HIV hakkında genel bilgilendirme, aktivizm, stigma, sosyal haklar, yasal haklar, psikoloji, Kovid-19 gibi alanlarda online eğitimler veriliyor. Bu projeler dışında, Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği'ne HIV PCR testlerine ücretsiz erişim (https://www.ucretsizhivtesti.com/), Pozitif Yaşam Derneği'ne HIV ile yaşayan bireyler için ücretsiz maske ve dezenfektan temini, HIVEND'e HIV ile yasayan bireylerde Kovid-19 etkisinin ölçümlenmesi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ile hekimlere yönelik Kovid-19 Video Kütüphanesi, gibi birçok farklı projeye de destek verildi."

Gilead, ilaca erişimin sınırlı veya olmadığı bölgeler de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden milyonlarca hastaya sunulan bakımı iyileştirmek için çalışmalarını da sürdürüyor.

2019 yılında dünyada ölümcül hastalıklar ile savaşan hastaların hayatlarının iyileştirilebilmesi için toplam 380 milyon dolar bağış gerçekleştirdi. Gilead'ın Global Erişim Programları sayesinde bugüne kadar finansal kaynakları yeterli olmayan 140 ülkede 14 milyondan fazla hastanın tedaviye erişimi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, "Toplumu bilinçlendirmeye ve tedaviye erişimi sağlamaya yönelik kurgulanan bilimsel ve sosyal projelerin desteklenmesinin, bu alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve kamu alanlarını güçlendireceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecinde de sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Gilead, kurulduğu günden bu yana yaşamı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler geliştirmeye ve sunmaya odaklanmış bir bilim şirketi. Faaliyet gösterdiğimiz tedavi alanlarında global ve yerel ölçekte farklı bağış programları yürütüyor ve bu sayede sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine destek veriyoruz. Pandemi sürecinden ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz etkilenen hasta ve hekim derneklerine verilecek her türlü desteğin öneminin farkındayız. Her zamanki gibi, pandemi sürecinde de büyük özveriyle çalışan sivil toplum kuruluşlarının hizmetlerine devam edebilmeleri hepimiz için çok önemli. Bu düşünce ile bu zor süreçte hem global hem de yerel ölçekte oluşturduğumuz fonlar ile sivil toplum kuruluşlarına destek olmak istedik."

Türkiye, toplum, Nisan, AIDS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gilead'dan sivil toplum kuruluşlarına 1,3 milyon liralık destek - Son Dakika


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