Gimhae ve Çorum Belediyeleri arasında işbirliği protokolü

Çorum'da bulunan Güney Kore'nin Gimhae şehri yetkilileriyle Çorum Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.



İmza töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alınan kararların her iki şehre de hayırlı olması temennisinde bulundu.



Aşgın, 2018 yılında imzalanan protokolle her iki şehrin kardeş şehir olduğunu işbirliğinin geliştirilmesi adına imzalanan protokolün son derece önemli olduğunu ifade etti.



Kardeş şehir protokolünün meyvelerini alma zamanı geldiğini dile getiren Aşgın, "Gimhae Meclis Başkanı olmak üzere ilimizde bulunan tüm heyete teşekkür ediyorum. Kadim iki heyetin buluşması olacak. Yapmış olduğumuz protokolle Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Gaya Festivaline Çorum'dan da katılım sağlayacağız. Onlarda bizim yıllar sonra tekrar yapmaya başladığımız Temmuz ayında yapılacak olan Çorum Hitit Fuar ve Festivaline katılım sağlayacaklar. Bizler orada Çorum'un kültürel, tarihi dokusunu yansıtan bir stant açacağız. En önemlisi eğitim alanında bir maddeye imza attık. Belediyemiz personellerinden bazılarını Gimhae Belediyesine eğitim almaya göndereceğiz. Akıllı şehir uygulamaları hakkında Gimhae şehrinde eğitimler alacaklar. Tüm eğitimleri ücretsiz olarak alacaklar. Konaklamaları da dahil olmak üzere tüm masraflarını kardeş şehrimiz Gimhae tarafından karşılanacak. Kardeş şehrimiz bize bu şekilde destek vermiş olacak. Bu da bizim için bir kazanım olacak. Diğer kardeş şehirlerimizle de böyle işbirliğine imza atacağız. Bu sayede barışın, kardeşliğin, sevginin şehri olan Çorum'u farklı ülkelere yaymış olacağız. Öte yandan hem kültürler arası dayanışmayı ve belediyeler arası dayanışma ve teknolojik alanda belediye alt yapı çalışmalar anlamında da belediyelerin önü açılmış olacak. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ÇORUM