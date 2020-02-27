Gine Bisssau'da oyların 4'üncü kez sayımında sonuç değişmedi - Son Dakika
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Gine Bisssau'da oyların 4'üncü kez sayımında sonuç değişmedi

17 dakika önce

Gine Bissau'da Yüksek Mahkeme kararıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylarının 4'üncü kez sayılmasının ardından sonuç değişmedi ve yarışı kazanan yine muhalefetin adayı Umaro Sissoco Embalo oldu.

Gine Bisssau'da oyların 4'üncü kez sayımında sonuç değişmedi, System.String[]

Gine Bissau'da Yüksek Mahkeme kararıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylarının 4'üncü kez sayılmasının ardından sonuç değişmedi ve yarışı kazanan yine muhalefetin adayı Umaro Sissoco Embalo oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (CENI) tarafından yapılan son sayım da muhalefetin adayı Embalo'nun, iktidardaki PAIGC partisinin adayı Domingos Simoes Pereira'ya karşı kazandığı yüzde 53,55'lik zaferi teyit etti.

Seçimi kazanan Embalo, 4'üncü sayımın sonuçların açıklanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zaferinin bir kez daha teyit edildiğini belirterek, "Süreç boyunca büyük olgunluk gösteren Gine Bissau halkını tebrik ediyorum." dedi.

Yeni Cumhurbaşkanı Embalo'nun gün içinde yemin ederek, göreve başlaması bekleniyor.

Seçim siyasi kriz ortamında yapılmıştı.

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın, seçime bir aydan az bir süre kala 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alarak başka bir ismi ataması yeni bir siyasi krize neden olmuştu.

Uluslararası kuruluşların da tepkisiyle Gomes görevine geri dönmüş ve iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri zamanında gerçekleştirilmişti.

Seçimin 29 Aralık'ta yapılan ikinci turundan muhalif aday Embalo galibiyetle çıkmasına karşın, iktidar partisinin adayı Pereirea, düzensizlikler olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Gine Bissau'da Yüksek Mahkeme ise Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 29 Aralık'ta ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarının bir an önce açıklanması çağrısına rağmen, Pereira'nın başvurusu üzerine oyların 4'üncü kez sayılmasını kararlaştırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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