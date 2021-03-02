Ginny and Georgia: Taylor Swift, Netflix dizisini cinsiyetçi olmakla eleştirdi - Son Dakika
BBC

Ginny and Georgia: Taylor Swift, Netflix dizisini cinsiyetçi olmakla eleştirdi

02.03.2021 07:17
Ginny and Georgia: Taylor Swift, Netflix dizisini cinsiyetçi olmakla eleştirdi, System.String[]

Müzisyen Taylor Swift, kendisiyle ilgili bir şakaya yer veren Netflix dizisi Ginny and Georgia'yı "son derece cinsiyetçi" sözleriyle eleştirdi.

Müzisyen Taylor Swift, kendisiyle ilgili bir şakaya yer veren Netflix dizisi Ginny and Georgia'yı "son derece cinsiyetçi" diyerek eleştirdi.

Pop yıldızı, diziyi kendisi üzerinden kadınları aşağılamakla suçladı.

Söz konusu tartışma dizinin baş karakteri Ginny Miller ve annesi Georgia arasında geçen bir diyalogtan kaynaklandı. Bir sahnede ilişkiler üzerine tartışırken Georgia, Ginny'e erkek arkadaşından ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Ginny ise annesine verdiği cevapta, "Sana ne? Sen Taylor Swift'ten hızlı erkek değiştiriyorsun" ifadelerini kullandı.

Bu diyalogun ardından dizi bazı Swift hayranları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilirken, bazıları ise dizi için boykot çağrısı dahi başlattı.

Swift ise diziye Twitter hesabından "Hey Ginny and Georgia, 2010 aradı ve uyuşuk, son derece cinsiyetçi şakasını geri istiyor" sözleriyle cevap verdi.

Netflix, Swift ve hayranlarının diziye yönelttikleri eleştirilere henüz cevap vermedi.

Swift, paylaşımında Ocak 2020'de Netflix'te yayımlanan Miss Americana belgeseline de atıfta bulundu.

2018'den itibaren kariyerinin birkaç çalkantılı yılını kapsayan belgesel, Swift'in hayatının samimi ayrıntılarını konu edindi.

Taylor Swift'in aşk hayatı uzun zamandır medyanın gündeminde. Müzisyen Harry Styles, aktör Tom Hiddleston ve DJ Calvin Harris ile gündeme gelen 30 yaşındaki yıldız, birkaç yıldır İngiliz aktör Joe Alwyn ile ilişki içinde.

Ginny and Georgia: Taylor Swift, Netflix dizisini cinsiyetçi olmakla eleştirdi

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Son Dakika Dünya Ginny and Georgia: Taylor Swift, Netflix dizisini cinsiyetçi olmakla eleştirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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